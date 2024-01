S.MARIA C.V. Non risponde al telefono, anziana salvata dai vigili del fuoco 

Affidata alle cure dei medici dell’ospedale di Marcianise

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Era da qualche ora che non dava più notizie di sé e, per tale ragione, i familiari di una donna, M.B., 87anni, residente in via Pierantoni, nella città del foro, hanno allertato i vigili del fuoco ed il 118. I caschi rossi aperta la porta di ingresso, hanno ritrovato la donna riversa sul pavimento. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise per le cure del caso