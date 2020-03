S. MARIA C.V. Cittadino risulta positivo al tampone ed è rimasto in sospeso l’esito della donna controllata ieri

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un sammaritano è risultato positivo al tampone. Il sindaco Antonio Mirra ha convocato il coordinamento cittadino per le 18.30.

AGG. Non è chiaro se il caso positivo di contagio, il cittadino di Santa Maria Capua Vetere, sia la donna di cui abbiamo dato notizia ieri (LEGGI QUI). Per tutto il pomeriggio di ieri la donna ha sofferto il freddo, patendo per ore sotto la tenda. Infatti, la signora aveva già dichiarato chiaramente di voler andar via e sottoporsi ad una quarantena volontaria domiciliare, considerato che oltre a dei sintomi lievi, non pativa altri problemi.