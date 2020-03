S.MARIA C.V. Leggete bene: non è un nuovo caso di Coronavirus. Una donna ha febbre e tosse e aspetta la diagnosi del tampone

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.g.) – Guardate, dipendesse da noi, rinunceremmo volentieri a tutti i contatti e le visite, veramente a milioni, fatti in questi giorni. Ma non per fare i “belli della domenica” ma perché sono visite che non valgono un cazzo. Né in termini commerciali, né in termini di credito giornalistico-critico. Appartengono in quota parte, per un giornale come il nostro, pur sempre di provincia quand’anche leader del cortile casertano, all’impazzimento collettivo di un paese in crisi di nervi e che paga oggi le conseguenze della sua incapacità di leggere le cose al di là del proprio naso.

Però, esistono i cosiddetti “doveri di cronaca” e dunque, brevissimamente, vi parliamo di una donna di Santa Maria Capua Vetere, che afflitta da qualche ora da disturbi bronchiale, ancora non sappiamo se anche polmonare, si è recata all’ospedale Melorio e lì è stata sottoposto al tampone. Gli esiti si conosceranno stasera, dopo le 20. Per cui, al momento, non siamo di fronte ad un nuovo caso di influenza da coronavirus, ma solamente di fronte ad uno delle centinaia, anzi migliaia, delle situazione di comprensibile timore di fronte a sintomi influenzali che giustamente le persone vogliono approfondire all’interno di un ospedale.