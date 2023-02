S. MARIA C.V. Vandalizzata l’auto di un noto avvocato

Un importante aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere presenti in zona

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nuovamente danneggiata e vandalizzata da ignoti l’auto di un noto avvocato della città del foro. I fatti risalgono a due giorni fa. La vettura del professionista era parcheggiata in via Pierantoni quando è stata bersaglio, non è la prima volta, di atti vandalici da parte di ignoti: distrutti i finestrini e imbrattata con bombolette spray. Sul posto gli agenti del locale commissariato: un importante aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere presenti in zona.