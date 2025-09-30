Saccheggiata l’abitazione della madre del parroco: rubato l’oro della chiesa

La comunità è profondamente amareggiata

MACERATA CAMPANIA – Sconcerto nella comunità di Caturano, frazione di Macerata Campania, per un furto sacrilego che ha colpito il tesoro della chiesa di San Marcello. Ignoti hanno rubato bracciali, catene, orecchini e altri preziosi donati nel tempo dai fedeli, custoditi in casa della madre del parroco don Pietro Rachiero, a Bellona.

Secondo quanto emerso, i ladri si sono introdotti nell’abitazione nelle ultime ore, portando via l’intero bottino sacro. La scelta di conservare gli oggetti di valore nella casa materna del sacerdote ha suscitato diverse reazioni tra i fedeli: alcuni si sono interrogati sulla mancanza di una cassetta di sicurezza in banca, mentre altri hanno difeso la decisione, parlando di una prassi seguita anche dai predecessori.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.