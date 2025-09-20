Sala scommessa GOLDBET derubata della cassaforte

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL NUOVO PODCAST SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

AVERSA – Una rapina è stata compiuta nella notte tra giovedì e venerdì alla sala scommesse Goldbet di viale Kennedy. Un gruppo di malviventi con il volto coperto ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale sfondando il vetro blindato d’ingresso.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si sarebbero diretti immediatamente verso la cassaforte, che è stata divelta dal muro e trasportata all’esterno per essere caricata su un’autovettura. L’intera azione sarebbe durata pochi minuti.

Alcuni residenti della zona hanno riferito di aver udito rumori durante la notte, attribuendoli inizialmente alle operazioni di raccolta dei rifiuti. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Aversa, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nell’area.