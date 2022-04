SAN FELICE A CANCELLO. Limitazioni al traffico: istituita la “zona gialla”

SAN FELICE A CANCELLO – (f.g.) Dopo il periodo pandemico il Sindaco Giovanni Ferrara mette mano all’inquinamento ambientale, infatti poche ore fa ha firmato un’ordinanza con la quale istituisce la cosiddetta “Zona Gialla”. Ovviamente non ci stiamo riferendo ai colori del Covid-19, ma al fenomeno delle polveri sottili (PM 10). Infatti, come si legge nel provvedimento sindacale, al 20 febbraio 2022 erano pari a 12. Noi aggiungiamo che fino al 10 aprile 2022 erano 17. Quest’atto trova il suo fondamento nel “Regolamento Piano di Azione Comunale (PAC) per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico” approvato con deliberazione n. 10 del 25 maggio 2020. Le zone interessate dal provvedimento sono Via Napoli, Via Circumvallazione, Via Polvica e Via Maddaloni. Per queste arterie è stato istituito il divieto di transito per alcune categorie di veicoli, ovvero le autovetture a benzina immatricolate prima del 1° gennaio 1993, le autovetture alimentate a diesel Euro 1, ciclomotori Euro 0 ed autocarri Euro 0. I veicoli elettrici e/o ibridi, alimentati da carburante metano o gpl possono circolare liberamente. Il primo cittadino, inoltre, ha previsto anche altre eccezioni, le quali devono essere documentate adeguatamente.

Clicca qui per leggere l’ordinanza