SAN NICOLA. ARREDO URBANO DORATO. Per la manutenzione due gare-fotocopia da quasi 300 mila euro vinte da un’impresa neonata di Villa Literno e un’altra di Villa di Briano

In entrambe le procedure ha partecipato la Gallo Costruzioni in una era stata battuta dalla giovanissima Cogei e nell’altra è risultata vincitrice dell’affidamento

SAN NICOLA LA STRADA – Non è mai una cosa buona quando la stessa azienda si ritrova spesso nei documenti delle gare d’appalto e degli affidamenti dei comuni e degli altri enti locali.

Non per motivi oscuri e nefasti, fino a prova contraria, ma perché ciò comporta il fatto che la rotazione degli incarichi, ovvero la possibilità che più aziende possano partecipare alle procedure di affidamento di commesse pubbliche, venga poi ristretta perché, logicamente, se gli stessi nomi si ripetono negli elenchi, tendono a ripetersi anche gli stessi imprenditori aggiudicatari delle gare.

Per

questo motivo è risaltato ai nostri occhi, abituati a leggere decine di documenti delle amministrazioni locali, vedere che lasi è aggiudicata i lavori di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano del comune di San Nicola la Strada. Un qualcosa che stride un po’ con quel concetto di rotazione degli incarichi.

L’azienda,

un’impresa di Villa Literno

che ha partecipato alla gara presentando la sua offerta attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione,per un affidamento praticamente uguale,

Nessuno mette in dubbio la possibilità che la società di Giovanni Angelo Gallo possa presentarsi procedimenti indetti da enti pubblici, ci mancherebbe. È nel suo totale diritto. Essendo un’azienda privata, può scegliere liberamente in che modo guadagnarsi la pagnotta.

L’azienda con sede in Villa di Briano, va detto, ha da poco vinto una precedente gara d’appalto bandita alla provincia di Caserta dal valore di circa 200.000 euro ( LEGGI QUI ).

Ma in questo caso, però, non riusciamo a capire il criterio logico attraverso cui un comune, quello di San Nicola, nel giro di pochi mesi, da dicembre 2021 a maggio 2022, mette in piedi due gare dal valore superiore ai 250 mila euro per due servizi praticamente identici.

E se nella prima procedura era risultato vincitrice la Cogei, un’impresa nata 10 giorni prima che il comune attiguo a Caserta indicesse la procedura di gara, in questo caso, il secondo, la Gallo Costruzioni è risultata vincitrice dell’appalto.

La condizione delle strade, delle aiuole e dei marciapiedi di San Nicola da strada è davvero così drammatica che, addirittura, in sei mesi vengono messe in piedi due procedure di gara per provare a mettere a posto la situazione dell’arredo urbano comunale?

A questa domanda dovrebbe risponderci l’architetto Giulio Biondi, fratello del dirigente Franco Biondi, che ricopre lo stesso ruolo al comune sannicolese e che ha avuto in mano entrambe le procedure.