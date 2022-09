Abbiamo un vincitore: è un’impresa di costruzioni da VILLA DI BRIANO la nostra “ditta per l’estate”. In poche settimane due gare da oltre 350 mila euro

Si tratta di una cifra potremmo modificare nel giro delle prossime settimane, poiché il ribasso offerto nella procedura al comune di San Nicola verrà “applicato sull’elenco dei prezzi delle opere pubbliche della regione Campania”, almeno così scrive il dirigente Giulio Biondi, fratello di Franco. Una cosa, però, è certa, la società vincitrice di questo nostro concorso sarebbe uscita dall’agro Aversano

VILLA DI BRIANO – Bisogna fare una brevissima premessa. Era probabile che, alla fine, la ditta che in quest’estate casertana avrebbe dimostrato maggior movimento, maggior capacità di permeazione nelle procedure d’appalto messe in piedi dagli enti pubblici casertani provenisse dall’agro Aversano.

Si tratta di una questione puramente statistica. La lista di aziende edili, di costruzioni, di lavori pubblici che dal confine di Castel Volturno arrivano fino ad Aversa è praticamente infinita. Siamo sempre lì, Villa di Briano, Casapesenna, San Cipriano, Casal di Principe. Il flusso di denaro pubblico, figlio di appalti e affidamenti diretti che partono – comune di Caserta in testa – dagli uffici statali e parastatali di Terra di Lavoro e che affluisce nell’agglomerato di questi 9/10 comuni è enorme, parliamo di centinaia di milioni di euro annui.

Torniamo al premio della (D)hit dell’estate, ovvero quella società che ha portato forse i maggiori successi imprenditoriali. Poteva vincere l’ambito premio la Venti.Due Costruzioni di Villa di Briano, ovvero la società che ha ricevuto un incarico diretto da 38 mila euro , a firma del dirigente del comune di Caserta Franco Biondi , per i lavori di ripristino degli alberi del capoluogo. Poteva vincere perché parliamo di un’impresa costituita neanche quattro mesi prima di questa gratificazione, in mano al 25enne Paolo Barone, di Casapesenna.

Ma non sarà così. A questo punto, la nostra proposta di aggiudicazione (per restare in tema) va alla Gallo Costruzioni srl, ma nota anche come Gallo Costruzioni sas di Maisto Filomena, sul sito si definiscono una società a responsabilità limitata. E allora vogliamo attenerci a questa denominazione.

La società è gestita, in qualità di amministratore unico, da Angelo Giovanni Gallo, ma assieme a lui nella proprietà ci troviamo anche Filomena Maisto che, se non andiamo errati, dovrebbe essere la moglie.

Ed è proprio Gallo ad essere il volto della società, ovvero la persona maggiormente riconducibile alle operazioni della ditta di costruzioni, essendo poi, come detto, anche l’amministratore.

Questa società si è vista attribuire nel giro di poche settimane, tra luglio e agosto, due affidamenti figli due gare, una bandita dalla provincia di Caserta, l’altra dal comune di San Nicola la Strada.

Della prima già vi abbiamo parlato qualche settimana fa, quando emerse proprio un listone di imprese dell’agro Aversano capaci di “sbancare” le procedure di gara bandite all’amministrazione provinciale.

In quel caso, la Gallo Costruzioni dovette affrontare 20 imprese per aggiudicarsi dei lavori stradali da effettuare sulle strade provinciali proprio tra l’agro Aversano e la zona intorno a San Tammaro.

Base d’asta di questa gara abbastanza ricco, circa 398.000 euro. La proposta di offerta presentata da Angelo Giovanni Gallo, ovvero un ribasso del 37%, ha portato l’azienda a mettersi in tasca i lavori, per un importo intorno ai 245 mila euro.

L’aggiudicazione definitiva di questa gara avveniva il primo di agosto, mentre nel mese di luglio, esattamente il 15 luglio, dal comune di San Nicola la strada arrivava a un’altra buona notizia per l’azienda di Villa di Briano.

Infatti, la Gallo Costruzioni si è aggiudicata anche i lavori di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e dell’arredo urbano nel comune adiacente il capoluogo. Qui abbiamo, però, dei dubbi sulla somma definitiva. La base d’asta, la cifra cioè che può essere ribassata è di circa 104 mila euro. E in questo caso il ribasso è stato del 35,35%.

Attraverso una procedura di gara bandita tramite il Mepa, il discutibile mercato elettronico della pubblica amministrazione, la società brianese ha battuto la concorrenza di altre cinque imprese, poiché su 10 invitate, quattro non hanno proprio risposto, e una ha dimenticato, diciamo così, di inviare la proposta di offerta economica, scrivono da San Nicola.

Nell’importo contrattuale segnalato dal comune c’è la somma di 106.590 euro e nella determina che descrive l’aggiudicazione alla Gallo Costruzioni viene segnalato che il ribasso verrà effettuato sul piano delle opere pubbliche della regione Campania.

Probabilmente si tratta di qualcosa di differente rispetto al solito, poiché, come abbiamo potuto vedere nella determinazione di aggiudicazione del comune sannicolese non viene segnalato nessun ribasso specifico, bensì soltanto, come detto, che “il ribasso offerto sarà applicato sull’elenco dei prezzi del tariffario delle opere pubbliche regionali“.

Allora ci atteniamo a quello che c’è scritto sulla pubblicazione dell’esito di gara firmata dal dirigente del comune di San Nicola la Strada Giulio Biondi, fratello del più noto Franco, cioè i 106.590 euro di cui sopra.

Interessante, inoltre, che solo pochi mesi fa, nell’aprile 2022, sempre la Gallo Costruzioni aveva dovuto subire un finale sfortunato per una procedura di gara relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arredo urbano e dei giardini comunali, un contratto annuale da stipulare proprio con il comune di San Nicola la Strada.

Era stata battuta dalla Cogei, neonata azienda di Villa Literno che da pochi mesi prima, il 10 dicembre 2021, era stata costituita. In quel caso, sempre attraverso una gara bandita attraverso il Mepa, su dieci ditte sorteggiate, oltre alla Gallo e a Cogei, nessuno aveva risposto.

La società di Giovanni Angelo Gallo era stata attrice non protagonista del nostro articolo, nel quale segnalavamo la stranezza dell’affidamento all’azienda di Villa Literno che, evidentemente non ancora pronta ad assumersi l’onere di questi lavori, aveva deciso di farsi accompagnare, attraverso lo strumento l’avvalimento, dalla società Cop, sconosciuta e rimasta nell’anonimato anche all’interno della determina del Biondi II.

E poi, a tre mesi di distanza da questa proposta di aggiudicazione, ne arriva un’altra, sempre dal comune di San Nicola, sempre per la manutenzione, ma dal finale lieto per la Gallo Costruzioni.

Evidentemente, l’estate porta bene all’azienda di Villa di Briano.

L’importo contrattuale della gara sannicolese è pari a 106 mila e 590 euro che, sommati ai 245 mila circa della provincia, porta ad una somma complessiva di 351.000, migliaia in più, migliaia in meno, che la Gallo Costruzioni ha potuto mettere in attivo nel giro di poche settimane.

Continueremo a controllare gli albi pretori, i documenti delle amministrazioni pubbliche della nostra provincia. Ma, al momento, Giovanni Angelo Gallo può indossare la fascia di vincitore del nostro concorso: una ditta per l’estate.

QUI SOTTO L’ESITO DI GARA DEL COMUNE DI SAN NICOLA