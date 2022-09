REGIONALE – Gravissimo incidente all’alba di oggi in Valle Caudina. A Cervinara, in via San Cosma, 4 ragazze a bordo di un’auto sono finite contro un muro di recinzione. Due di loro sono finite in ospedale, una al San Pio di Benevento, l’altra al Moscati di Avellino. Per altre due invece, non c’è stato nulla di fare. Le vittime sono Alessandra Taddeo, medico di 27 anni e l’amica Roberta Iuliano, anche lei 27enne. Alessandra è figlia del noto medico di zona Raffaele. Sul posto i soccorsi.