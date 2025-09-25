Sangue sulle strade. Travolto da un furgone, muore titolare di una nota officina. IDENTIFICATA LA VITTIMA

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo si sarebbe improvvisamente trovato davanti un cinghiale. Nel tentativo di evitarlo, avrebbe sbandato e frenato bruscamente. Proprio in quel momento, alle sue spalle sopraggiungeva un furgone, che lo ha investito in pieno

SAN FELICE A CANCELLO – Si chiamava Francesco Esposito, ma per tutti era semplicemente Franco. Aveva 62 anni ed era molto conosciuto in città, soprattutto tra gli appassionati di ciclismo e nel mondo dei motori. È lui la vittima del tragico incidente avvenuto ieri a Polvica, frazione di San Felice a Cancello, dove ha perso la vita mentre era in sella alla sua bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Franco stava percorrendo la strada quando si sarebbe improvvisamente trovato davanti un cinghiale. Nel tentativo di evitarlo, avrebbe sbandato e frenato bruscamente. Proprio in quel momento, alle sue spalle sopraggiungeva un furgone, che lo ha investito in pieno. Alla guida del mezzo c’era un 42enne di Santa Maria a Vico, che si è subito fermato e si è poi recato spontaneamente presso la caserma dei carabinieri per fornire la propria versione dei fatti.

Franco Esposito era un meccanico esperto, titolare di un’officina in via Giacomo Leopardi a Pomigliano d’Arco. Era conosciuto e stimato per la sua professionalità, ma anche per la sua umanità e disponibilità. Per molti era un punto di riferimento, sia per un consiglio tecnico che per una chiacchierata amichevole.

La comunità è sotto shock per la tragica perdita. In tanti, tra amici, clienti e appassionati di ciclismo, si stanno stringendo attorno alla famiglia in queste ore di dolore.