Schianto al cimitero tra una Mercedes ed una minicar, giovanissimo in ospedale

Brutto incidente oggi pomeriggio.

RECALE. Un brutto incidente è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 15, nell’area del cimitero di Recale. Una minicar si è schiantata contro una Mercedes e, nonostante, pare, che la velocità non fosse poi così elevata, il sinistro ha avuto delle conseguenze, soprattutto per il ragazzo, che è stato, infatti, subito accompagnato al pronto soccorso. Contuso anche il conducente dell’altra auto, la Mercedes, mentre sul posto si sono portate le forze dell’ordine per i rilievi del caso.