LA FOTO. Schianto al quadrivio. Auto si ribalta: coppia di coniugi in ospedale

MACERATA CAMPANIA – Incidente, questa notte, all’incrocio tra via Italia, via Mazzini, via Martiri di Cefalonia e via Albana. Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda ed una Volkswagen, si sono scontrate. Conseguentemente la prima si è ribaltata. Trasportata in ospedale la coppia di coniugi che viaggiava sulla Panda, di Maddaloni, erano di rientro da una festa di 18 anni a Macerata. Il guidatore della Volkswagen era, invece, di rientro a Casal di Principe