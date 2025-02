Schianto auto-moto: centauro finisce in ospedale

Le forze dell’ordine hanno proceduto ai rilievi necessari a stabilire la dinamica e le responsabilità dell’incidente

SAN NICOLA LA STRADA – Schianto, ieri sera, in viale Carlo III a San Nicola la Strada tra un’auto ed una moto

Ad avere la peggio è stato il centauro per il quale si è reso necessario il trasporto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano dove è stato medicato per le escoriazioni alle braccia e alle gambe riportate nel sinistro. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale locale che hanno proceduto ai rilievi tecnici necessari a stabilire la dinamica e le responsabilità dell’incidente.