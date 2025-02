LE FOTO. Schianto frontale sul Vialone: due feriti, traffico in tilt

Per entrambi i conducenti si sono rese necessarie le cure mediche

SAN NICOLA LA STRADA – Scontro frontale, questa mattina, in Viale Carlo III, nei pressi dell’Hotel Vanvitelli: due feriti. Due veicoli, un’auto e un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118.

Per entrambi i feriti si sono rese necessarie le cure mediche. Uno dei coinvolti ha riportato un politrauma ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta in condizioni serie. L’altro ferito, anch’egli con un diverse contusioni ma in condizioni meno critiche, è stato anch’esso trasferito allo stesso ospedale per le cure necessarie.

Importanti rallentamenti alla circolazione