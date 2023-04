Ancora un incidente e l’amministrazione non interviene.

RECALE Oramai in viale degli Atleti, gli automobilisti, prima di transitare, si fanno il segno della croce. Terzo incidente soli in tre giorni e, questa volta, a scontrarsi sono stati un Doblò ed una Fiat Bravo. Una strada pericolosissima dove servirebbe l’intervento dell’amministrazione cittadina, visto il susseguirsi di sinistri. In questo caso, fortunatamente, non si sono registrati feriti.