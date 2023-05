Schianto mortale in Autostrada, identificata la vittima. ECCO CHI E’

CALVI RISORTA/PIGNATARO MAGGIORE Del terribile incidente che è avvenuto oggi in Autostrada, lungo la A1, nel tratto compreso tra Calvi Risorta e Pignataro Maggiore, direzione Napoli avevamo già scritto nel pomeriggio. Ora è stata identificata la vittima della collisione che ha avuto conseguenze anche per un’altra persona, rimasta ferita. Deceduto nello scontro il 45enne Nicola Pietro Perugini, nato negli Stati Uniti nel dicembre del 1977.

Sul luogo dell’incidente oggi si sono immediatamente portati i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Stradale ma, per l’uomo, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Il cadavere è ora stato trasferito nel centro di medicina legale di Caserta per l’esame esterno.

