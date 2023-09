Pochi minuti fa all’altezza del supermercato Md

CASERTA/MARCIANISE – Incidente poco fa lungo Viale Carlo III all’altezza del supermercato Md. Ad avere la peggio un centauro 25enne che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un altro veicolo. Soccorso dal personale 118 e trasportato presso l’ospedale civile di Caserta per i dovuti accertamenti.