Schianto sulla Statale 7 bis, traffico in tilt

.

MARCIANISE/VILLA LITERNO – Rallentamenti alla circolazione si registrano lungo la Nola -Villa Literno in corrispondenza del km 30,700, tra Caivano e Marcianise a causa di un incidente verificatosi la scorsa notte

Coinvolto un mezzo pesante, il cui conducente, per cause ancora in corso di accertamento, ne ha perso il controllo impattando contro le barriere rimanendo, fortunatamente, illeso. I disagi sono in direzione di Acerra, verso l’innesto con l’autostrada A1 “Milano-Napoli”