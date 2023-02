La donna si è scontrata con una minicar sulla quale viaggiavano due giovanissimi

RECALE/CAPODRISE – Incidente, questo pomeriggio, al quadrivio del Ponte Viola al confine tra Recale e Capodrise. A scontrarsi per cause ancora in fase di accertamento, due vetture: una Fiat Panda e una minicar sulla quale viaggiavano due giovanissimi. Ad avere la peggio la donna alla guida della Panda: prelevata da un’ambulanza e trasportata all’ospedale.