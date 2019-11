Scomparso da sabato dal Molise. Il cellulare del 24enne Salomon aggancia una cella a CASTEL VOLTURNO

CASTEL VOLTURNO – Scomparso da 4 giorni dal Molise, il suo cellulare aggancia una cella a Castel Volturno. E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 11. Stiamo parlando del telefonino di Salomon, un 24enne del Ghana residente a Campolieto, nel Molise scomparso da diversi giorni e che per tutto questo tempo è risultato spento, rendendo più complicato rintracciare il ragazzo.

A quanto pare del giovane, che vive in italia da 7 anni, si sono perse le tracce da sabato. Sul portone di casa sua, i carabinieri hanno trovato segni di effrazione.



Secondo quanto si apprende, il permesso di soggiorno per Solomon sarebbe scaduto a giugno 2020 e il giovane era terrorizzato dalla prospettiva di essere rimpatriato, come ora sancisce il decreto sicurezza. Ma dietro la sua storia potrebbero esserci anche cause diverse, sulle quali sono in corso le indagini. Intanto sono state mobilitate le forze dell’ordine di Castel Volturno, dove si sarebbe agganciato il cellulare di Solomon.