Scontro auto-moto, 43enne ferito. Ambulanza sul posto

Nei pressi del Bar Pausa Caffè

MACERATA CAMPANIA – Un grave incidente stradale ha avuto luogo ieri pomeriggio a Macerata Campania, nei pressi del Bar Pausa Caffè, in via Italia 5. La vittima, F.M., un uomo di 43 anni originario di San Nicola la Strada, è rimasto coinvolto nel sinistro, che ha visto il coinvolgimento di un’auto e di una moto.

L’incidente è avvenuto in un tratto di strada trafficato, suscitando preoccupazione tra i passanti. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118, che ha provveduto a soccorrere il ferito e a trasportarlo d’urgenza all’ospedale per le cure necessarie.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si conoscono ancora i dettagli sullo stato di salute del 43enne, ma si spera che la tempestività dei soccorsi possa aver evitato danni irreversibili.