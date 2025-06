AVERSA. Scontro durante la processione, vigilessa illesa: per i fedeli è un miracolo della Madonna di Casaluce

Accidentalmente urtata da un’automobile guidata da una donna

AVERSA – Durante una processione in onore del rientro ad Aversa della Madonna di Casaluce, si è verificato un piccolo incidente che ha suscitato non poca emozione tra i partecipanti. Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì, una vigilessa impegnata nei servizi di sicurezza è stata accidentalmente urtata da un’automobile guidata da una donna.

L’episodio, avvenuto in mezzo alla folla radunata per celebrare il ritorno della sacra effige, ha creato attimi di tensione. Tuttavia, la preoccupazione è rapidamente svanita quando si è appreso che l’agente non aveva riportato alcuna ferita. Incredibilmente illesa, ha potuto riprendere subito il proprio posto nel servizio d’ordine.

La notizia si è diffusa rapidamente tra i presenti, e molti hanno attribuito l’assenza di conseguenze a un intervento miracoloso della Madonna. Una convinzione che ha preso forza tra i fedeli, convinti che la protezione divina abbia evitato il peggio in un momento di grande devozione collettiva.