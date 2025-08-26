Scontro tra auto: assessora coinvolta. Donna estratta dalle lamiere

Per liberare la donna dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco

ALIFE/PIEDIMONTE MATESE – Incidente, questa mattina, lungo via Varanelle, nei pressi dell’incrocio con via Genovesi. A scontrarsi sono state una Fiat Panda, con a bordo una coppia di anziani di Prata Sannita, e una Fiat 500 nera, guidata da un’assessora del Comune di Piedimonte Matese.

L’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento e ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I caschi rossi, con l’aiuto dei militari, hanno dovuto estrarre dall’abitacolo la passeggera della Panda, rimasta bloccata dopo lo scontro, per poi affidarla alle cure del personale medico.

La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti e cure più approfondite, mentre le altre due persone coinvolte hanno riportato soltanto ferite lievi.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le responsabilità.