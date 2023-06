Scontro tra due auto: ferita una donna

Sul posto gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dei fatti

PORTICO DI CASERTA/CAPODRISE – Incidente in Via Bachelet, arteria che collega Portico di Caserta a Capodrise. A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento due vetture: una Volkswagen, alla cui guida vi era una donna donna di Curti e una Ford Puma, guidata da un residente di San Nicola la Strada. Ad avere la peggio è stata la prima per la quale si è reso necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Sul posto gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dei fatti.