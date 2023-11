Scoperti a cacciare con richiami vietati: denunciati in 4

Attiravano gli uccelli con dispositivi acustici elettromagnetici

CASTEL VOLTURNO – In poche ore i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno, con la collaborazione delle Guardie Particolari Giurate Venatorie volontarie del WWF Italia – Coordinamento Provinciale di Caserta, hanno proceduto a denunciare quattro persone intente ad esercitare l’azione venatoria avvalendosi di richiami acustici elettromagnetici vietati.

Tre persone, armati di altrettanti fucili da caccia, sono state sorprese in comune di Villa Literno ad attirare i tordi con un richiamo acustico elettromagnetico.

Un’altra persona è stata, invece, rinvenuta a cacciare i Tordi in comune di Carinola, alla frazione “Ventaroli”, sempre avvantaggiandosi illegalmente con un richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico.

Sono stati sequestrati complessivamente quattro fucili da caccia e relativi munizionamenti, tre richiami acustici elettromagnetici vietati riproducenti il verso del tordo, nr. 11 esemplari di fauna abbattuta (Tordi bottacci), carcasse distrutte mediante interramento, deferendo i predetti in stato di libertà per il reato di esercizio della caccia con l’ausilio di richiami vietati, come previsto dalle Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Richiami acustici a funzionamento elettromagnetico che sono vietati proprio per la loro elevata capacità di ingannare l’avifauna in quanto diffondono il verso dei loro consimili a notevole distanza inducendoli ad avvicinarsi nei pressi della sorgente sonora dove vengono abbattuti con facilità.