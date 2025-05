SCUOLA: Il coordinatore provinciale della Gilda degli Insegnanti, Cesario Oliva, confermato nella Direzione Nazionale

Il vice Gerardo Barbaro eletto nell’Assemblea della Federazione Gilda-Unams

CASERTA (C.S.) – Cesario Oliva rieletto nella Direzione Nazionale della Gilda degli Insegnanti. La conferma è arrivata grazie alla fiducia dei delegati provenienti da tutte le province d’Italia durante il XXI Congresso Nazionale del sindacato, da sempre in prima linea per la difesa dei diritti degli insegnanti, svoltosi a Roma dal 23 al 25 maggio. “La conferma è il segno della fiducia e dell’apprezzamento per il lavoro svolto – ha dichiarato Oliva- Siamo pronti a continuare il nostro impegno per la crescita dell’associazione e per rappresentare al meglio gli interessi di tutta la categoria che sicuramente vive un momento di difficoltà, considerata lo scarso riconoscimento rispetto al delicato e fondamentale ruolo sociale svolto”. A rappresentare la Gilda di Caserta a livello nazionale ci sarà anche Gerardo Barbaro. L’attuale vice coordinatore provinciale è stato eletto nell’Assemblea Nazionale della Federazione Gilda-Unams. Un meritato riconoscimento per la compagine casertana della Gilda che in pochi anni si è attestata come uno dei sindacati della scuola più attivi della provincia di Caserta con una crescita esponenziale bruciando tutte le tappe.