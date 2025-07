Se ne va un pezzo della CASERTA popolare: è morto Gigino Paritario

LA DATA DEI FUNERALI. La scoperta drammatica ieri sera. Uomo versatile vulcanico, era conosciutissimo in città

CASERTA – La comunità casertana piange la scomparsa di Luigi Paritario, noto volto dell’imprenditoria cittadina e figura di riferimento per quanti hanno avuto modo di collaborare con lui nel corso degli anni. Conosciuto da tutti come “Gigino”, Paritario era apprezzato non solo per il suo spirito imprenditoriale, ma anche per la sua creatività e capacità di reinventarsi.

Instancabile e sempre pronto a lanciare nuove idee, aveva saputo conquistarsi il rispetto e l’affetto di chi lo circondava, lasciando un segno profondo nella vita sociale ed economica della città. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio in numerosi ambienti, testimoniando il legame autentico costruito nel tempo con la comunità. I funerali si terranno domani al Duomo di Caserta alle ore 11.