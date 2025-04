Semilibertà per il boss Bartolomeo Massaro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Giornata in libertà e rientro nel carcere di Avellino per la notte

SAN FELICE A CANCELLO – Il Magistrato di Sorveglianza di Avellino ha autorizzato la semilibertà per Bartolomeo Massaro, 55 anni, originario di San Felice a Cancello e residente ad Arpaia. La decisione è stata presa a seguito della richiesta presentata dall’avvocato Vittorio Fucci.

Massaro è un esponente di spicco del clan Massaro, attivo nelle zone della Valle di Suessola e della Valle Caudina. Era in carcere per una condanna legata a due omicidi aggravati dal metodo camorristico e per l’accusa di associazione a delinquere di tipo camorristico.

In passato, Massaro aveva già ottenuto la semilibertà, ma questa gli era stata revocata a causa di ripetute infrazioni delle condizioni imposte, tra cui minacce. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che ora sussistano le condizioni per un suo parziale reinserimento nella società, portando alla nuova concessione del beneficio.



Bartolomeo Massaro è figlio di Giovannina Sgambato, figura di spicco nel clan Massaro, che secondo la Direzione Distrettuale Antimafia aveva il ruolo di reggente durante l’ultima operazione contro l’organizzazione.