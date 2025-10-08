Sequestrati 40kg di alimenti per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie. La Polizia di Stato denuncia il titolare dell’esercizio commerciale

Pessimo stato di conservazione dei prodotti, alcuni dei quali risultavano scaduti o privi di tracciabilità

SAN FELICE A CANCELLO – La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato, a San Felice a Cancello, la titolare di un negozio di alimenti, per non aver rispettato le norme igienico-sanitarie in materia di vendita e distribuzione di sostanze alimentari destinate al consumo.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, unitamente al personale dell’ASL e dalla Polizia Locale, hanno sottoposto a controllo amministrativo alcuni esercizi commerciali per verificare la sussistenza dei requisiti minimi per la vendita e distribuzione di alimenti.

In particolare, nel corso degli accertamenti espletati presso un piccolo negozio di alimentari, gli operatori hanno constatato il pessimo stato di conservazione dei prodotti, alcuni dei quali risultavano scaduti o privi di tracciabilità. Di conseguenza, hanno proceduto al sequestro di circa 40 kg di alimenti di vario genere, in attesa di successivo smaltimento secondo normativa.

Restano, invece, in fase di valutazione da parte degli Enti competenti i provvedimenti di sospensione o chiusura dell’esercizio commerciale coinvolto.