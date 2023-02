Sequestro da due milioni al centro “Abetaia”. La segnalazione di alcuni medici contro l’istituto

Una lettera, a firma di nove medici di assistenza primaria, avrebbe fatto scattare le attività di controllo

Nell'articolo scritto ieri pomeriggio, abbiamo spiegato bene cosa fosse avvenuto nella storia relativa al sequestro da due milioni di euro ad un centro diabetologico casertano, emerso ieri da un comunicato dei Finanzieri di Caserta, che hanno compiuto l'operazione.

Si tratta dell’Istituto per la cura del diabete Abetaia, con sede in via XXV Aprile a Casagiove, il cui presidente è Giuseppe Marotta, operante dal giugno 2016 e fino al 2021 il regime di accreditamento presso l’ASL di Caserta.

LA SEGNALAZIONE DEI NOVE

I controlli sul Centro avrebbero preso il via a seguito di una segnalazione a firma di nove medici all’Asl, che contestavano un presunto comportamento anomalo tenuto dall’Abetaia.

Ad esempio, alcune prestazioni risultavano eseguite il giorno 2 gennaio 2020, data in cui, secondo quanto certificato dal direttore sanitario dell’epoca, Marina Battaglia, sarebbe stato chiuso.