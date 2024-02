Dove e quando

MARCIANISE – Sergio Mattarella sarà in visita a Caserta il 29 febbraio prossimo. Arriverà da Roma a Caserta in treno per la cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi dell’ala ovest della Reggia di Caserta.

Mattarella arriverà alla stazione di Caserta alle 11:16 e alla cerimonia sarà presente anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.