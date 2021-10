Sfuggito al blitz sulla droga nel circolo, latitante casertano apre due pizzerie in Colombia

CASERTA – Il 29enne Luigi Belvedere di Caserta, sfuggito al blitz della Dda relativo allo spaccio di stupefacenti nel circolo di San Clemente, si troverebbe in Colombia dove gestisce due pizzerie a Cartagena. Da quel paese non può essere estradato per mancanza di accordi con l’Italia. Il restroscena è emerso oggi durante l’udienza nella quale si sono chiuse le arringhe degli avvocati. La sentenza è prevista per la fine di ottobre. Per Belvedere il pm ha invocato 20 anni di carcere (LEGGI QUI LA REQUISITORIA DELLO SCORSO MESE DI GIUGNO).