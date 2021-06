CASERTA. Spaccio di crack e cocaina nel circolo sportivo. Il pm chiede 12 condanne

CASERTA – Avevano messo in piedi un business della droga da migliaia di euro a settimana derivante dalla vendita di crack e cocaina, approvvigionandosi, con auto prese a noleggio, per non essere intercettati, attraverso un canale privilegiato della zona di Caivano. Lo stupefacente poi veniva rivenduto direttamente ai clienti in strada o all’interno dello “Sport Club Giovanile” di via Caprio Maddaloni. Oggi, sono 12 le condanne richieste dal pm della Dda, nell’inchiesta sullo spaccio nel circolo di San Clemente a Caserta.

Il pubblico ministero ha invocato 20 anni per Luigi Belvedere, 29enne di Caserta ed attualmente ricercato in Sudamerica; 14 anni per Francesco Capasso, 28 anni di Aversa; 10 anni per Vincenzo De Lucia, 51 anni di Caserta; 12 anni per Gaetano Ferrante, 25 anni di Casagiove; 12 anni per Massimiliano Luiso, 27 anni di Caivano; 10 anni per Michael Natale, 28 anni di Caivano; 10 anni per Vincenzo Alfredo Natale, 35 anni di Caserta; 12 anni per Celestino Pasquariello, 26 anni di Casagiove; 10 anni per Valerio Pasquariello, 34 anni di San Prisco; 18 anni per Luca Piscitelli, 27 anni di Maddaloni; 8 anni per Salvatore Piscitelli, 29 anni di Caiazzo; 12 anni per Umberto Zampella, 38 anni di Caserta.

Prossima udienza a settembre per l’inizio delle discussioni dei legali.