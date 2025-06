Si alza il sipario sulla XVI edizione de “Allegro, Marcianise in Jazz”: domani il concerto di KARIMA

Ed il suo trio in “Canta Autori” a Piazza Carità organizzato da Majeutica

Tutto pronto ormai per il primo dei due concerti previsti in cartellone per la XVI edizione de “Allegro, Marcianise in Jazz”, sarà infatti Karima ed il suo trio ad aprire il festival organizzato dall’Associazione Majeutica e che si avvale della direzione artistica del M° Domenico Birnardo. Mercoledì prossimo, 25 giugno alle ore 21, si accenderanno le luci sul palco di Piazza Carità ed anche questa edizione (che resta ad ingresso gratuito per entrambe le serate) si preannuncia ricca di buona musica dopo il gran successo dello scorso anno con l’artista più richiesta del momento ovvero Serena Brancale. Karima, artista toscana presenterà il suo nuovo lavoro “Canta Autori” e Marcianise rappresenta una tappa del suo lungo tour in programma dallo scorso 28 maggio. Una data fondamentale che ha segnato il 40esimo compleanno della cantante, l’uscita del suo nuovo album e soprattutto un doppio sold out al Blue Note di Milano, uno dei più importanti club jazz al mondo. Un ritorno alle proprie radici, alla riscoperta di suoni, colori ed emozioni che fanno parte di un bagaglio artistico ricco e variegato. Un album attraverso il quale l’artista si avvicina con amore e rispetto ai grandi cantautori che hanno lasciato il segno nella musica e cultura italiana, con una versione dei loro brani personale, intima e allo stesso tempo passionale, elegante ed energica. Sono i tratti distintivi di una cantante che fin dai suoi primi passi artistici si è approcciata con grande naturalezza alla musica black, al gospel e al jazz, dimostrando grande versatilità e la capacità di esprimersi in diversi linguaggi. In questo nuovo racconto che rivolge lo sguardo all’Italia, non potevano mancare i musicisti che l’hanno accompagnata da sempre come Bernardo Guerra alla batteria, Gabriele Evangelista al contrabbasso e il Piero Frassi al pianoforte, al suo fianco da ormai 21 anni, che ha curato tutti gli arrangiamenti. Il disco inoltre è impreziosito dalla partecipazione di Nino Buonocore, che canta con Karima il suo brano iconico “Scrivimi”, e Fabio Concato che ci regala una stupenda versione in duo di “Buona notte a te”. Il repertorio è completato da altri brani di cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana: “Anna e Marco” di Lucio Dalla, “Anna Verrà” e “Che ore so” di Pino Daniele, “Il nostro Concerto” di Umberto Bindi, “Prendila così” di Lucio Battisti e tanti altri. “Questo progetto – spiega Karima – vuole raccontare un pezzo di storia di musica italiana, rispettando le melodie per le quali siamo così famosi in tutto il mondo ma senza togliere le venature di quel mondo black in cui mi sono sempre sentita a casa e ormai sono conosciuta. Una delle spinte più forti che mi ha portato a ideare questo album è stata quella del pubblico che ha sempre risposto con grandi applausi ed entusiasmo alle mie interpretazioni di brani italiani durante i miei concerti e che in parte mi ha indicato la strada. Del resto a un certo punto della tua vita arrivi a voler accettare nuove sfide, getti il cuore oltre l’ostacolo e vuoi metterti alla prova in un repertorio che hai sempre amato anche se non trovavi la strada per dare voce al tuo suono.” Karima nasce a Livorno e sin da bambina, sostenuta dal suo talento, si avvicina alla musica partecipando prima a Bravo Bravissimo e poi a Domenica In. Nell’ottobre del 2006 entra nel programma Amici di Maria De Filippi. Si classifica al terzo posto e vince il premio della critica, decretato all’unanimità da tutta la giuria tecnica, che la ritiene la nuova voce più interessante del panorama musicale italiano. Nello stesso anno Karima sigla il suo primo contratto discografico con Sony Bmg e incide il suo primo EP. Nella sua voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul del blues e perfino del gospel. Nonostante la sua giovane età, Karima ha già una lunga e variegata esperienza artistica, tra cui il Festival di Sanremo nel 2009 e soprattutto la collaborazione con Burt Bacharach. E’ l’unica cantante italiana a cui il “Maestro” ha scritto dei brani e con il quale ha registrato a Los Angeles il suo primo album dal titolo Karima. Sempre nello stesso anno viene scelta dalla Disney per interpretare la colonna sonora nel film di animazione “La Principessa e il ranocchio”, ha aperto i concerti di Whitney Houston, John Legend, Anastacia, Seal e Simply Red per ben due tour! Ha partecipato a Tale e Quale Show 2015 e I migliori Anni su Rai 1(2013). Con Umbria Jazz rappresenta l’Italia nei festival internazionali ed è molto amata in Cina dove ha portato per due anni consecutivi in tour, il progetto “Close to you” cantando al prestigioso Teatro dell’Opera di Pechino. Nel 2017 nel musical “The Bodyguard” è Rachel la protagonista, ruolo interpretato nel film da Whitney Houston. Nel 2021 esce il cd “No Filter” (Parco della Musica Records | Jando Music) e nel 2022 Xmas (Emme Record Label). Dopo il live di Karima, il festival “Allegro, Marcianise in Jazz” ospiterà il 1 luglio alle ore 20,30 al Palazzo della Cultura il pianista di fama internazionale Enrico Fagnoni con uno spettacolo piano solo “Virtuoso… Piano…Forte” il direttore artistico Domenico Birnardo sul cartellone di quest’anno esprime soddisfazione “Lo scorso anno abbiamo alzato ulteriormente l’asticella della qualità musicale con la Brancale – esordisce così Birnardo – quest’anno con questa doppia data abbiamo mantenuto ulteriormente le promesse e dobbiamo ringraziare per questo tutti gli sponsor che hanno permesso di poter realizzare questi due grandi eventi. Siamo alla 16esima edizione ormai e nel tempo questa manifestazione è diventata un vero riferimento regionale e non solo, vi aspettiamo tutti e numerosi per Karima e Fagnoni sicuri di godere di serate musicali davvero imperdibili”. Musica quindi, ma da segnalare c’è la presenza in Piazza Carità mercoledì prossimo di stand con attenzione anche per celiaci ed il cibo senza glutine grazie ad esperti del settore che allieteranno la serata a chi sarà in piazza a godersi il concerto.