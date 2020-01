AGG. 14:00 – Si è buttato sotto un treno l’uomo morto in stazione, davanti a diversi testimoni

AGG. 14:00 – Si tratta di un uomo di mezza età proveniente, pare dalle prime indiscrezioni, dal Basso Lazio.

Indossava un piumino a mezza lunghezza con cappuccio di colore nero. Per la scientifica è un lavoro duro e drammatico, quello di raccogliere tutti i resti della vittima, tragicamente dilaniata dal treno.

Molti hanno temuto, inizialmente, che si potesse trattare della donna 50enne scomparsa da casa da ieri sera, e che non da ancora notizie di sé. Seguiranno aggiornamenti sulle generalità dell’uomo del treno.

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Emergono ulteriori dettagli sull’uomo travolto da un treno. Si tratta di un gesto volontario, suicidio, in quanto l’uomo è stato visto da alcune persone camminare volontariamente sui binari in attesa dell’arrivo del treno, poi si è lanciato contro lo stesso, sotto gli occhi sbalorditi e inermi dei presenti. Sul posto nonostante i tentativi dei sanitari per l’uomo non vi è stato nulla da fare, era completamente tranciato il corpo, lungo i binari a 500 metri dall’ingresso della stazione. Sul posto gli agenti della Polfer, del posto fisso di Casapesenna e i carabinieri hanno avviato gli accertamenti e informato il magistrato di turno di Napoli Nord e il medico legale.

Disposta l’autopsia. Al momento le generalità dell’uomo sono ignote. Le ferrovie hanno annunciato: “Linea Napoli – Roma via Formia: traffico sospeso dalle ore 10:57 per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Il traffico è sospeso per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona ad Albanova.”