Si getta senza paura contro 4 ladri che lo massacrano di botte. Ecco quanto il tribunale ha stabilito come risarcimento a dipendente del Ministero di Giustizia

La sentenza integrale, il cui dispositivo pubblichiamo in calce, accoglie le richieste dell’avvocato Giuseppe Bucci

MARCIANISE – il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere ha riconosciuto lo status di vittima del dovere a Gabriele Posillipo, accogliendo in pieno la richiesta presentata dall’avvocato Giuseppe Bucci.

La vicenda prende le mosse da una caso avvenuto nel gennaio di 10 anni fa.

Il signor Posillipo, dipendente del Ministero della Giustizia, si trovava su un appezzamento di terreno di sua proprietà, in Marcianise, località Piscina, allorquando notava quattro persone intente a rubare cavi di rame di proprietà delle Ferrovie Dello Stato.

Detti cavi venivano caricati all’interno di un furgone in possesso dei suddetti soggetti. Nel tentativo di sventare il predetto furto, Posillipo si avventava contro i malviventi, intimando loro di abbandonare il materiale sottratto.

Questi armati di bastone, aggredivano il signor Posillipo, il quale, dopo una violenta colluttazione con i malfattori, pur riuscendo a recuperare la refurtiva (pari a circa 4 km di rame, per un valore di circa un milione di Euro), riportava gravi lesioni personali.

Nell’immediatezza

l’uomo allertava il Commissariato di Polizia di Marcianise, i cui agenti, giunti sul posto, in collaborazione con la Polizia Ferroviaria di Napoli, provvedevano a recuperare definitivamente la refurtiva, ivi abbandonata dai malviventi, al fine di restituirla ai legittimi proprietari.

Il ministero è stato condannato a corrispondere i benefici di cui all’art. 4 dpr n. 243/2006, ovvero la speciale elargizione, nella misura di €.2.000,00 per ogni punto di invalidità; l’assegno vitalizio non reversibile di 500,00; l’assegno vitalizio non reversibile di €.1.033,00, per un totale di circa 100 mila euro.