Si lancia dal balcone per non farsi beccare dai poliziotti: ARRESTATO 40ENNE

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

AVERSA – Un’incursione degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa ha portato all’arresto di un noto pregiudicato del luogo, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa, finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, si è concentrata sull’abitazione del soggetto, situata in una zona dell’agro aversano. Durante la perquisizione, l’uomo ha tentato invano di distruggere le prove, lanciando dal balcone della propria casa l’intero quantitativo di droga. Gli agenti hanno tuttavia recuperato circa 40 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi confezionate per il mercato clandestino.

L’arrestato è stato tradotto nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto dinanzi all’autorità giudiziaria.

L’operazione ha avuto anche un risvolto amministrativo: nei confronti di altri due individui, anch’essi con precedenti penali e presenti sul posto, è stato disposto un “foglio di via” che li obbliga a lasciare il Comune di Trentola Ducenta. La misura, preventiva, mira a interrompere le frequentazioni criminali e a scongiurare la ripetizione di attività illecite.

In un’altra azione, sempre a cura del Commissariato di Aversa, è stato fermato un uomo che si era allontanato illegalmente dagli arresti domiciliari. La misura gli era stata inflitta per scontare una condanna per reati di natura violenta.

Dopo che l’autorità giudiziaria ha emesso un ordine di riaccompagnamento in carcere, gli agenti lo hanno rintracciato e ricondotto presso il penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà scontare la pena residua.