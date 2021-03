MACERATA CAMPANIA – Brutto incidente poco fa in via Albana a Macerata Campania. Un centauro, Giuseppe V, del posto, in sella alla sua moto enduro, si è andato a schiantare contro un’auto della Protezione Civile che stava impegnando la strada per una manovra.

Il giovane è volato dal mezzo e si è ferito ad una gamba, ma per fortuna, sembra che non sia grave.

Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.