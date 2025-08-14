SINDACO DERUBATO. Mentre prende caffè al bar ladri sfondano il vetro dell’auto e rubano borsa a Giuseppe Oliviero
14 Agosto 2025 - 13:09
TEVEROLA – Giovedì sfortunato per il sindaco di Portico di Caserta, Giuseppe Oliviero, che questa mattina è stato vittima di un furto lampo avvenuto a Teverola, mentre si trovava nei pressi di un bar per una breve sosta.
Il primo cittadino, fratello di Gennaro Oliviero – presidente del consiglio regionale della Campania – aveva appena fatto ingresso nel locale per prendere un caffè, quando dei malviventi, in pochi istanti, hanno rotto il finestrino della sua auto parcheggiata poco distante, riuscendo a sottrarre una borsa lasciata all’interno.
Il furto, avvenuto in pieno giorno, ha fruttato ai ladri non solo effetti personali, ma anche documenti ritenuti importanti, alcuni dei quali legati all’attività amministrativa del sindaco, oltre a supporti magnetici contenenti dati sensibili.
Il sindaco ha sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del gesto.