Smart a noleggio per spacciare droga: ARRESTATO 22enne

Per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa della convalida dell’arresto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN PRISCO – I carabinieri della stazione di San Prisco hanno arrestato un 22enne di nazionalità albanese per spaccio di droga.

Il giovane, senza fissa dimora, è stato fermato in viale Europa mentre si trovava a bordo di una Smart bianca, intestata a una società di noleggio. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso del giovane i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo 5 grammi di cocaina, già suddivisa in 10 dosi, occultati in due contenitori di plastica per ometti di cioccolata.

Sequestrati 265 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per il 22enne si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa della convalida dell’arresto.