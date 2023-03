Soldi in cambio di posti di lavoro nella scuola, 53enne a processo

Si torna il aula il prossimo giugno

SAN PRISCO – E’ iniziato oggi, presso il tribunale di Nola, il processo a carico di un 53enne di San Prisco, Domenico P., arrestato qualche giorno fa e condotto nel carcere a Santa Maria Capua Vetere per un cumulo di pene. Il 53enne presentava come membro autorevole di una rete di istituti formativi a Caserta millantando di far ottenere titoli di studio, attestati e posti di lavoro. Li prometteva in cambio della corresponsione di somme di danaro. Nel gennaio del 2020 nella sua trappola è caduta una commessa 47enne di Somma Vesuviana, costituitasi parte civile nel processo. Si tornerà in aula il prossimo giugno.