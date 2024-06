Cambia il nome, non la sostanza. Lavori della PROVINCIA da quasi 300 mila euro ai fratelli imprenditori di CASAL DI PRINCIPE amici di Guida e Polverino

Abbiamo notato l’assenza della Cogienne, che l’Agenzia delle entrate segnala come ancora attiva, storica impresa di famiglia, dall’elenco della white list provinciale, ovvero l’elenco della prefettura di Caserta delle imprese che possono avere rapporti con la pubblica amministrazione. I Noviello hanno usato la nuova ditta, G.N.C., ma sarebbe interessante – e ci proveremo – capire il perché di questa rimozione dall’elenco

CASERTA – I fratelli Antonio e Patrizio Noviello di Casal di Principe, ma trapiantati a Caserta, sono sempre stati capaci di muoversi nel dedalo folle delle procedure di gara.

A Caserta, ad esempio, si sono aggiudicati recentemente l’appalto relativo ai lavori di riqualificazione del campo sportivo di San Clemente, gestiti dall’amministrazione capoluogo e finanziati con i Fondi europei di sviluppo regionale, quelli che hanno fatto litigare in principio della primavera Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca, punto di partenza delle proteste di Roma, dello “stronza” e simili.

Una procedura poi saltata per i motivi che raccontiamo in questo articolo: CLICCA E LEGGI .

L’impresa forte dei Noviello è stata sempre la Cogienne che, infatti, spesso troviamo vittoriosa nelle procedure gestite dalle amministrazioni locali.

Probabilmente, nell’ottobre 2022, i Noviello erano alla ricerca di nuove sensazioni o semplicemente di nuovi progetti. Infatti, in quel periodo hanno costituito la G.N.C., suddivisa in parti (quasi) uguali dai due fratelli.

Dei Noviello scrivevamo un po’ di tempo fa (leggi qui) , segnalando un’amicizia tra uno dei due, Patrizio o Antonio, con Domenico Guida, detto Mimmo, consigliere comunale di Caserta uscito sostanzialmente per fare spazio al figlio Francesco.

Un’amicizia quella tra Guida e Noviello, nata attraverso la conoscenza comune di uno dei personaggi politici più importanti del recente passato: l’ex consigliere regionale Angelo Polverino, per anni uomo di punta di Berlusconi e di Alleanza Nazionale, l’ex partito del presidente della provincia Giorgia Magliocca.

È proprio l’amministrazione provinciale di Caserta che la nuova società di Noviello, la GNC si è aggiudicata dei lavori da 500 mila euro di importo complessivo per la manutenzione straordinaria dei ponti situati lungo la Strada Provinciale 14 e della Strada Provinciale 31.

E ovviamente, visto che non le tradizioni vanno rispettate, l’aggiudicazione (al momento provvisoria) è avvenuta con un ribasso al 38%, dato che inquietantemente si ripete nelle procedure bandite dall’amministrazione provinciale di Caserta.

Secondo in graduatoria un altro imprenditore noto a questo giornale, quell’Antonio Schiavone dell’impresa Megastrutture con sede a San Nicola la Strada.

Evidentemente, la G.N.C. nasce per sostituire nei rapporti con le amministrazioni pubbliche la Cogienne, con partita Iva ancora attiva (dati Agenzia delle entrate) che, non sappiamo da quando però, non fa più parte della white list delle imprese che possono operare con la pubblica amministrazione.

Non sappiamo molto, ripetiamo, sul motivo dell’assenza, se motivata da una decisione della prefettura a causa di un tentativo di infiltrazione mafiosa nella Cogienne o, più probabilmente, la scelta sia stata compiuta dai Noviello, ovvero il non voler richiedere più l’iscrizione.

