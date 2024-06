Dopo aver fatto “arrabbiare” i marcianisani, Fabio Manna torna in città per un nuovo video

Sabato 1 giugno il blogger di “Viaggiatori Brutti” si è incontrato con Alessandro Tartaglione, che gli aveva risposto per le rime”

MARCIANISE – Un mese fa avevamo raccontato del botta e risposta tra Fabio Manna, blogger di “Viaggiatori Brutti”, e il giornalista marcianisano Alessandro Tartaglione. QUI LA STORIA.

La novità è che sta per uscire sulla pagina di Manna un nuovo video su Marcianise, annunciato da entrambi con una foto che li ritrae insieme.

“Dopo un mese ho deciso di ritornare nella terra marcianisana, questa volta in compagnia dell’amico Alessandro Tartaglione, per una chiacchierata molto costruttiva e per rispolverare e raccontare in un video di una tradizione autoctona. Stay tuna!” – è stato l’annuncio di Fabio Manna.

Alessandro Tartaglione, invece, lo ha anticipato così: “Sabato scorso, 1 giugno 2024, come promesso, ho incontrato l’amico Fabio Manna (Viaggiatori Brutti) ed insieme abbiamo fatto un video che lui pubblicherà nei prossimi giorni. Nella foto, con lo sfondo della nostra bellissima Chiesa dell’Annunziata di Marcianise, ci siamo io, Fabio e Luna Dragonieri, bravissima cantante dei Matia Bazar”.