24 anni di carcere per il figlio dell’ufficiale della NATO che aiutò a fuggire Giuseppe Setola

CASERTA – Si chiude con la sentenza della corte di Cassazione pubblicata nelle scorse ore la querelle relativa agli anni di reclusione di Loran John Perham, condannato in due procedimenti diversi.

Il primo, del giugno 2017, relativo a sette anni di reclusione per ricettazione e rapina per l’aggravante mafiosa. La seconda condanna, irrevocabile dall’ottobre 2020, era pari a 18 anni di reclusione per omicidio.

La difesa del figlio dell’ufficiale Nato che aveva aiutato nella fuga il boss e killer Giuseppe Setola denunciava un illogicità sulla somma dei due reati, un calcolo della pena ritenuto troppo gravoso, non ricevendo però soddisfazione dalla corte dell’ultima istanza.