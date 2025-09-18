Spaccia cocaina: in manette 21enne

Colto in flagranza

SAN FELICE A CANCELLO – I carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello hanno tratto in arresto un 21enne del posto, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già destinatario della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Arienzo, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare presso la sua abitazione. Nel corso del controllo i militari hanno rinvenuto, nascosti nella camera da letto, 2,5 grammi di cocaina suddivisi in dieci dosi pronte per lo spaccio, oltre a un bilancino di precisione.

La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Espletate le formalità di rito, il 21enne è stato condotto presso la propria abitazione, dove si trova ora agli arresti domiciliari.