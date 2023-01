Spacciava cocaina nascosta in una sigaretta elettronica: arrestato 22enne

E’ accaduto ieri sera: sorpreso dai poliziotti a bordo di una Micra mentre vendeva la droga. Il giovane è stato quindi tratto in arresto ed è in attesa del rito direttissimo.

CURTI Lo hanno sorpreso a vendere una dose di cocaina ed è stato arrestato. E’ accaduto ieri sera a Curti, in via Cesolelle: gli uomini del commissariato di Santa Maria Capua Vetere hanno notato la Nissan Micra con a bordo il 22enne albanese che cedeva la sostanza stupefacente ad un giovane. L’acquirente è subito scappato, mentre lo spacciatore fermato veniva perquisito e trovato in possesso di 15 dosi di cocaina per un peso di 5,6 grammi. La droga era nascosta nel un vano appositamente creato di una sigaretta elettronica. Successivamente nel corso della perquisizione domiciliare a Macerata Campania, in via Matteotti, gli agenti scoprivano altra cocaina del peso di 35 grammi, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi. Il 22enne è stato quindi tratto in arresto ed è in attesa del rito direttissimo.