Spaccio alla rotonda. Condanna mini per pusher 28enne

Il 28enne fu sorpreso dai carabinieri del Norm di Caserta a Largo Rotonda a San Nicola La Strada, lo scorso 17 febbraio, mentre cedeva una dose di hashish ad un acquirente

SAN NICOLA LA STRADA – Condanna a 8 mesi pena sospesa. È quanto stabilito dal giudice, Marinella Graziano, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito di rito abbreviato, per A.M., 28enne ghanese senza fissa dimora tratto in arresto lo scorso 17 febbraio per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 28enne fu sorpreso dai carabinieri del Norm di Caserta a Largo Rotonda a San Nicola La Strada, lo scorso 17 febbraio, mentre cedeva una dose di hashish ad un acquirente.

class="wp-block-image">

.