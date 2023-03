Spaccio di droga nella valle: svolta in Cassazione per 34enne

Disposto un nuovo giudizio innanzi ad una diversa Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli

SAN FELICE A CANCELLO – Svolta in Cassazione per Gennaro Morgillo, 34enne di San Felice a Cancello, coinvolto in un’inchiesta sullo spaccio di droga nei comuni della Valle Caudina.

La terza sezione della Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’avvocato di Morgillo, ha annullato l’ordinanza della decima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, che aveva respinto l’appello avverso la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere a carico di Morgillo, che era stato tratto in arresto dell’ottobre del 2021 in seguito ad un’ordinanza emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere.

