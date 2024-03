SPACCIO DI DROGA. Polizia segue cliente in bici ed arresta spacciatore 

Gli agenti hanno sorpreso l’uomo mentre consegnava una bustina alla persona

CASTEL VOLTURNO – Arrestato per spaccio di droga a Castel Volturno, durante un controllo del territorio.

Gli agenti della squadra volante del locale commissariato di polizia hanno seguito un 44enne nigeriano in sella alla sua bici, mentre si dirigeva verso l’abitazione di una persona, già nota per precedenti in materia di stupefacenti.

A quel punto è scattato il blitz. Gli agenti hanno sorpreso il nigeriano mentre consegnava una bustina alla persona. Perquisita l’abitazione, sono stati trovati oltre 100 grammi di cocaina ed eroina, banconote di piccolo taglio e un bilancino elettronico di precisione.

All’esito delle attività, l’uomo è stato arrestato ed è stato associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa di giudizio di convalida.